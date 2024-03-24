Tokat Belediyesi, Tekne Orucu Tutan Çocuklar İçin İftar Yemeği Düzenledi

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Tokat Belediyesi tarafından tekne orucu tutan çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programın yoğun ilgi gördü.

Tokat Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen tekne orucu tutan çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programı yoğun ilgi gördü. Hıdırlık Sosyal tesisleri bahçesinde iftar çadırı kurulan alanda 4 - 9 yaş arasında tekne orucu tutan çocuklar için etkinlik düzenlendi. Yüzlerce çocuğun katıldığı program balon gösterileri ile başladı. Programa anne ve babaları ile giden çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Yapılan konuşmaların ardından çocuklara köfte, patates kızartması, tulumba tatlısı ile ayrandan oluşan iftar menüsü verildi. Çocuklar Yeşilırmak kenarındaki parkta tekne orucunu açtı. Ayrıca belediye tarafından gerçekleştirilen projede internet üzerinden başvuran 5 bin çocuğun evine tekne orucu hediye paketi gönderildi.

Tekne orucu geleneğini 3 yıldır yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve üçüncüsünü yaptığımız tekne orucumuz bu yıl da çok coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Binlerce çocuğumuz bugün alanımıza geldiler. Onlarla çok güzel vakit geçiriyoruz. Ramazanın birinci günü itibariyle link şeklinde başvuru alıyoruz. Bu yıl 5 bin çocuğumuz tekne orucumuza başvurdu. Bu çocuklarımıza hediye hazırlayarak kendi adreslerine gönderiyoruz. Belirlediğimiz bir gün de onlarla iftar açıyoruz. İftar programımızda da güzel eğlenceler oluyor. Bir taraftan çocuklarımıza Hacivat - Karagöz gösterileri, bir taraftan palyaço eğlenceleri gerçekleştiriyoruz. Yüz boyama ve balon gösterileri de yapıyoruz. Çok güzel etkinliklerle onlarla burada güzel vakit geçiriyoruz. Öğle saatlerine denk getiriyoruz ve çocuklarımız tekne orucunu açıyor" dedi.

Programa katılan çocuklar ise tekne orucu açmanın mutluluğunu yaşadı. - TOKAT