Tokat Erbaa\'da İHA muhabiri Şaban Konyar son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta 22 günlük yaşam mücadelesini kaybeden İHA telifli muhabiri Şaban Konyar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, 22 gün önce rahatsızlanan İhlas Haber Ajansı (İHA) telifli muhabiri Şaban Konyar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Konyar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun Şehir Hastanesi'nde 22 gün boyunca tedavi gören Konyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen geçtiğimiz gece hayatını kaybetti. Konyar'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Konyar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Konyar'ın toprağa verildi.