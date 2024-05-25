Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Verildi - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencilerine, mekanizasyon ve transport tekniği, orman bakımı ve ormancılık uygulamaları dersleri kapsamında kapsamlı bir eğitim programı sunuldu. Programda, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra sahada yapılan uygulamalı eğitimlerle deneyim kazandırıldı. Öğrenciler, aldıkları eğitimin önemini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

25.05.2024 15:39
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencileri, ormancılık alanında uygulamalı eğitimle buluştu. Öğrencilere, mekanizasyon ve transport tekniği, orman bakımı ve ormancılık uygulamaları dersleri kapsamında kapsamlı bir eğitim programı sunuldu.

Eğitim programı, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Programda, Müdür Yardımcısı Yasin Acar, Niksar Merkez Orman İşletme Şefi Erdinç Aydemir ve Çamiçi Orman Depo Memuru Sefa Yıldız, öğrencilere orman deposu, kesim, boylama ve mesaha konularında teorik bilgiler verdi. Bu bilgilerin ardından öğrenciler, sahada yapılan uygulamalı eğitimlerle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buldu. Öğrenciler, orman deposunda yapılan çalışmaların yanı sıra kesim, boylama ve mesaha tekniklerini de sahada bizzat uygulayarak deneyim kazandı. Bu tür uygulamalı eğitimlerin, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Program sonunda öğrenciler, aldıkları eğitimin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve eğitmenlere teşekkürlerini iletti. Bu tür etkinliklerin, ormancılık eğitiminin kalitesini artırdığı ve öğrencilerin meslek hayatlarına daha donanımlı bir şekilde başlamalarına katkı sağladığı ifade edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Verildi - Son Dakika

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