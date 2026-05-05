Tokat'ta 1 Mayıs Coşkusu

05.05.2026 22:57
Tokat'ta Şık Makas CRS Tekstil fabrikası, 1 Mayıs'ı kutlayarak işlerin devam ettiğini duyurdu.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) – Öz İplik İş Sendikası, Tokat Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında düzenlediği etkinlikle 1 Mayıs'ı kutladı. Zorlu bir kriz sürecini geride bırakan fabrikada işçiler, hem bayramı kutladı hem de "Fabrikamız kapanmayacak, işimizin başındayız" mesajı verdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tokat'ta faaliyet gösteren Şık Makas CRS Tekstil fabrikasında kutlandı. Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, fabrika bahçesinde işçilerle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. İkramların yapıldığı, müzik eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Fatih Arslantaş, tekstil sektörünün dünya genelinde yaşadığı krize değinerek, fabrikanın bu süreçten güçlenerek çıktığını vurguladı. Arslantaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor günler geçirdik ama pes etmedik. Tekstil sektörünü etkileyen küresel krize rağmen işçilerimizle kenetlendik. Bazı odakların bölme çabalarına rağmen bugün buradayız. Yaklaşık 200 arkadaşımızı yeniden işe başlattık, alımlar devam ediyor. İşletme artık normale döndü, herkes hak ve hukukunu alıyor. Şehrimizin ekonomisi ve insanımızın refahı için büyük adımlar attık. Karşımızdaki yapı bir sendika değil, yetkisi de yok. Maalesef yanlarında duran işçileri icraya vermeye başladılar. Biz bu mağduriyetleri de gideriyoruz. Geri dönüş yapan arkadaşlarımızın hukuki haklarını sonuna kadar savunuyoruz."

10 yıldır fabrikada çalışan bir işçi, "Fabrikamızı kapattırmaya çalışıyorlar ama biz buradayız. Üretim tam gaz devam ediyor. Maaşlarımız günü gününe yatıyor, işimizden memnunuz" dedi.

Bir diğer çalışan ise istihdamın arttığını belirterek, "Üç buçuk yıldır buradayım. İşçi alımları sürüyor, sayımız bin kişiyi geçti. Eskiden yaşanan kısa süreli aksaklıklar bitti, artık her şey tıkır tıkır işliyor" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır fabrikada emek veren bir başka işçi, fabrikanın Tokat için önemine dikkati çekerek, "Burası 3 bin kişiye ekmek kapısı oldu. Bu fabrikayı kapatmaya kimsenin gücü yetmez. İçerisi ürün dolu, çalışmaya devam ediyoruz. 'Maaşlar ödenmiyor' diyenler gelip içeriye baksın, kimsenin bir kuruş alacağı yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Program, sendika yetkilileri ve işçilerin birlikte çektiği halaylar ve oyun havaları ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

