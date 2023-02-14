Tokat'ta depremzedeye fahiş kiraya yasal işlem - Son Dakika
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Tokat'ta depremzedeye fahiş kiraya yasal işlem

14.02.2023 18:45
Tokat'ta depremzedeye fahiş kiraya yasal işlem

Tokat'ın Niksar ilçesinde depremzede bir aileye fahiş fiyatla ev kiralayan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde depremzede bir aileye fahiş fiyatla ev kiralayan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından çevre il ve ilçelere giden depremzedeler valilik, kaymakamlık ve belediyeler aracılığı ile uygun evlere yerleştirilirken, Niksar ilçesinde evini fahiş fiyata kiraya vermek isteyen bir kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Niksar'da depremzede bir vatandaşa fahiş fiyatla ev kiralayan kişi hakkında yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan ve dairesini 4 bin 750 lira karşılığında kiraya verdiği tespit edilen kişi hakkında Niksar Belediyesi zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. Niksar Belediyesi zabıta ekipleri ve imar müdürlüğü ekipleri soruşturmaya konu olan ve 50. Yıl Mahallesinde bulunan binada yaptığı incelemede, binanın altında bulunan marketin bir bölümünün kaçak olduğunu tespit ettiler. Market mühürlenirken bina sahibi M. Y. hakkında imar kanunun 32. ve 42. maddelerine istinaden yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tokat'ta depremzedeye fahiş kiraya yasal işlem - Son Dakika

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