Tokat'ta Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimi - Son Dakika
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Tokat'ta Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimi

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Tokat'ta bir çiftçi, sorgum sudan otu melezi ekiminde başarılı bir hasat dönemi yaşadı.

10.10.2024 17:15
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Tokat'ta ilk kez ekilen sorgum sudan otu melezi ekonomiye katkı sağlayacak

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan bir çiftçi, kentte ilk kez denenen sorgum sudan otu melezi üretiminde başarılı bir hasat dönemi gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Taşlık köyünde çiftçi Seyfi Yatkın tarafından ilk kez üretimi yapılan sorgum sudan otu melezi, başarılı bir hasat dönemi geçirdi. Nisan ayı ortalarında ekilen bitkinin ilk yeşil ot biçimi 16 Temmuz'da gerçekleştirilirken, buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak yeniden ekilen sorgum sudan otu melezinin ikinci hasadı da yapıldı. Hasat, Pazar İlçe Kaymakamı Ömer Niğdelioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ümit Ok ve teknik personellerin katılımıyla yerinde incelendi. Üretici Seyfi Yatkın, bitkiden elde ettiği verimden çok memnun olduğunu ve bu ürünün yaygınlaştırılarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Ekimi yapılan sorgum sudan otu melezinden dönüm başına 7 ton verim alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimi - Son Dakika

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