Tomarza Belediye Başkanı Şahin: "Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız" - Son Dakika
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Tomarza Belediye Başkanı Şahin: "Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız"

24.05.2022 16:01
Tomarza Belediye Başkanı Şahin: "Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız"

Geçtiğimiz gün silahlı saldırıya uğrayan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, saldırının ardından yaptığı açıklamada; "Biz kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız. Bizi böyle olaylarla kimse yolumuzdan alıkoyamaz" dedi.

Geçtiğimiz gün silahlı saldırıya uğrayan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, saldırının ardından yaptığı açıklamada; "Biz kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız. Bizi böyle olaylarla kimse yolumuzdan alıkoyamaz" dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Pazar gecesi karayolu ile Kayseri'ye döndü. İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin; "Bir silahlı saldırıya uğradım. Pazar günü evime geldiğimde aracımdan inerken bir silahlı saldırıya uğradım. Bu saldırıyı gerçekleştiren vatandaş, geçtiğimiz günlerde belediyemize ait olan bir yerde bir kısım yer istedi. İmar planı çalışmalarımız devam ettiği için plan bitene kadar yardımcı olamayacağımızı, bittikten sonra yardımcı olacağımızı kendisine iletmiştik. O gün, bize tehditvari cümleler kurarak yanımızdan ayrılmıştı. Biz de o günün stresi diye çok ciddiye almamıştık. Akabinde saldırıya maruz kaldım. Biz kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız. Bizi böyle olaylarla kimse yolumuzdan alıkoyamaz. İnanıyoruz ki Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz" dedi.

Olayın ardından soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Davut Şahin, Tomarza, Kayseri, Pazar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza Belediye Başkanı Şahin: 'Kefenini giymiş, yola çıkmış, cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız' - Son Dakika


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