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Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor

06.12.2021 15:01
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor

Tomarza ilçesinin dört bir yanından çıkan rengarenk taşlar; estetik ve sağlam olması nedeniyle gerek yurt içine ve gerekse yurt dışına sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor.

Tomarza ilçesinin dört bir yanından çıkan rengarenk taşlar; estetik ve sağlam olması nedeniyle gerek yurt içine ve gerekse yurt dışına sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor.

Tomarza ilçesinde oluşumu milyonlarca yıl süren Tomarza Taşı, estetik ve güzelliği ile mekanları renklendirdiği için yoğun ilgi görüyor. İlçenin dört bir yanından çıkan rengarenk taşlar, binaların dış cephelerden, villalardan, camilerden, otellere; yol, park ve bahçeleri, şelale, çeşme, şömine, kabristan, merdiven, çevre düzenlemeden istinat duvarlarına kadar geniş bir kullanım alanı bulmuş, ahşap, cam ve metal gibi yapı malzemelerine uyumuyla iç ve dış dekorasyonunun değişmez bir parçası haline geldi. Taş ocaklarından bloklar halinde sökülen kayalar, iş makinelerinin yardımı ile atölyeleri götürülerek siparişlere uygun bir şekilde kesilmeye başlanıyor. Tomarza taşının en belirgin özellikleri arasında yer alan el işleme ve şekil veremeye elverişli olmasıdır. Aynı zamanda izolasyon ısı yalıtımını sağladığı ve hava şartlarından etkilenmediği için aradan yıllar geçse de renginde herhangi bir değişiklik olmadığı için rağbet görmeye devam etmektedir.

Tomarza Taşı; kaliteli, dayanıklı, renk seçenek çokluğu, işleme şekil alma özelliği ile iç ve dış mekanların vazgeçilmez yapı malzemesi haline geldi. Özellikle turizm bölgeleri ağırlıklı olan yurt içi ve yurt dışında bulunan şehirlere sevkiyatlar aralıksız şekilde devam ediyor. - KAYSERİ

Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor
Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor

Estetik, Metal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tomarza Taşı sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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