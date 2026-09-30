Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, İtfaiye Haftası\'nda itfaiye erlerini ziyaret etti

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye erlerini ziyaret ederek, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Başkan Kavaklıgil, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan itfaiye personelimiz; cesareti, disiplini ve fedakarlığıyla hepimizin gurur kaynağıdır. Yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar en zorlu anlarda yardıma koşan ekiplerimiz, üstlendikleri hayati sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Her ihbarda bir hayatı kurtarmanın, bir yuvayı korumanın sorumluluğuyla hareket eden tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyoruz. Başta İtfaiye Müdürlüğümüzün kıymetli personeli olmak üzere tüm itfaiye teşkilatının 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde sağlık, güvenlik ve başarı diliyoruz. Görevi başında hayatını kaybeden kahraman itfaiyecilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.