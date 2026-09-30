Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, İtfaiye Haftası'nda itfaiye erlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, İtfaiye Haftası'nda itfaiye erlerini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, İtfaiye Haftası\'nda itfaiye erlerini ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı. Kavaklıgil, zorlu anlarda görev yapan itfaiye personeline teşekkür edip görevi başında hayatını kaybeden itfaiyecileri andı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye erlerini ziyaret ederek, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Başkan Kavaklıgil, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan itfaiye personelimiz; cesareti, disiplini ve fedakarlığıyla hepimizin gurur kaynağıdır. Yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar en zorlu anlarda yardıma koşan ekiplerimiz, üstlendikleri hayati sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Her ihbarda bir hayatı kurtarmanın, bir yuvayı korumanın sorumluluğuyla hareket eden tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyoruz. Başta İtfaiye Müdürlüğümüzün kıymetli personeli olmak üzere tüm itfaiye teşkilatının 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde sağlık, güvenlik ve başarı diliyoruz. Görevi başında hayatını kaybeden kahraman itfaiyecilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Volkan KavaklıgilYerel HaberlerKutlamalarİtfaiyeGüncelEylülYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Televizyon dünyasında deprem Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:22:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, İtfaiye Haftası'nda itfaiye erlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei