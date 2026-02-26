Trabzon'da Kar Yağışı Eğitimi Etkiledi

Trabzon'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası 3 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verilirken, Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - TRABZON
