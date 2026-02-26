Trabzon\'da 19 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Araklı'da 5, Sürmene'de 3, Arsin'de 1, Çaykara'da 6 ve Köprübaşı'nda 4 olmak üzere 19 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak ve vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Teyakkuzda bekleyen ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu ilk andan bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Ulaşımın aksamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşlarımızın tedbir almadan yolculuk yapmamalarını önemle rica ediyoruz. Olumsuz durumlar TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirilebilir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON