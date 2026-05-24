Büyükşehir\'den kurban alanlarında hijyen seferberliği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki kurban satış yerleri ve kesim alanlarında halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı vektörle mücadele ekipleri, kurbanlıkların satış ve kesim alanlarına alınmasıyla birlikte sahada görev yapmaya başladı. Ekipler, kurban alanlarında her gün düzenli olarak ilaçlama, kontrol ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar çerçevesinde gübrelik alanlar karasinek larvalarına karşı ilaçlanarak sineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor. Kurbanlıklar alana girmeden önce padoklara karasineklerle mücadele amacıyla yapışkan ipler yerleştiriliyor. Satış alanlarında oluşabilecek karasinek yoğunluğuna karşı ise spreyleme yöntemiyle ilaçlama yapılıyor.

Kurban Bayramı öncesinde başlatılan çalışmalar, bayram süresince ve sonrasında da karasinek ile yürüyen haşere popülasyonu düşene kadar devam edecek. İlaçlama çalışmalarında 4'ü teknik toplam 32 personel görev alıyor ve çalışmalar il genelinde 10 ekip halinde periyodik olarak sürdürülüyor. - TRABZON