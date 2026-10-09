Trabzon'daki Reşadiye Viyadüğü'nde beton kirişler vinçle gece gündüz sökülüyor - Son Dakika
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Trabzon'daki Reşadiye Viyadüğü'nde beton kirişler vinçle gece gündüz sökülüyor

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Trabzon\'daki Reşadiye Viyadüğü\'nde beton kirişler vinçle gece gündüz sökülüyor
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Reşadiye Viyadüğü'nde yıkım sürüyor, beton kirişler vinçle sökülüyor. Kaldırılan kirişler Karayolları'na teslim edilirken kolonların projelerde değerlendirileceği, yeni düzenlemede Pazarkapı'daki yoğunluğun dikkate alınacağı belirtiliyor.

Trabzon'da yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğünde yıkım çalışmaları gece gündüz sürüyor. Tonlarca ağırlığında beton bloklar iş makineleri marifeti ile akşam karanlığında projektör ışıkları altında kaldırılıyor.

Ortahisar ilçesinde Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırlarında yer alan viyadükteki beton kirişler özel yöntemlerle kesilerek vinç yardımıyla sökülüyor. Kaldırılan kirişler yeniden değerlendirilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edilirken viyadüğü taşıyan kolonların da projelerde ve dolgu alanlarında değerlendirileceği öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan planlama doğrultusunda oluşturulacak yeni ulaşım düzenlemesinde, özellikle Pazarkapı bölgesindeki araç ve yaya yoğunluğu dikkate alınacak. Viyadüğün kaldırılmasıyla birlikte bölgede trafik akışının döner kavşak üzerinden sağlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon'daki Reşadiye Viyadüğü'nde beton kirişler vinçle gece gündüz sökülüyor - Son Dakika
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