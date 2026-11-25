(Trabzon) Hayatını kaybeden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Dün vefat eden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, memleketi Düzköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Düzköy Hükümet Konağı önünde düzenlenen cenaze merasimine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Yapılan konuşmalarda Selim Çelenk'in çalışkanlığı ve gönül insanı oluşuna vurgu yapıldı. Çelenk'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.