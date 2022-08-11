Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı - Son Dakika
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Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı

11.08.2022 16:47
Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehit olmadan dakikalar önce kendi telefonu ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de aralarında bulunduğu grubun fotoğrafını çekti. Eren Bülbül'ü korumak için hain terör örgütünün silahından çıkan 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı.

Şehit Ferhat Gedik'in çektiği fotoğrafta askerlerle birlikte Eren Bülbül de görülüyor. Bu fotoğraf karesinden 10 dakika sonra çıkan çatışmada Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in şehit olduğu öğrenildi. - HATAY

YORUMLAR
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Gültak, meclis toplantısında Eren Bülbül'ü andı Gültak, meclis toplantısında Eren Bülbül'ü andı Başkan Yıldırım'dan şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret Başkan Yıldırım'dan şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret
Kaynak: İHA

Eren Bülbül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı - Son Dakika
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