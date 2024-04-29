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Trafo yangınında felaket son anda önlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde trafoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam ezanının okunduğu vakitte meydana gelen olayda alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve TREDAŞ ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığı yangında TREDAŞ ekipleri de bölge üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme sürüyor.