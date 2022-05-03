Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı - Son Dakika
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Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

03.05.2022 12:55

Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı Çerkezköy-Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu.

Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

TEKİRDAĞ - Çerkezköy- Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde aşırı talep gösterdi.

Otobüs bilet fiyatlarının 2 ayda yaklaşık 3 kat zamlanmasının ardından tren biletlerine vatandaşlar adeta hücum etti. Otobüs bilet fiyatları yaklaşık 150 TL'den satılırken, tren bilet fiyatlarının 6 kat daha ucuz olması vatandaşları alternatif yolculuk seçeneklerine itti. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu. 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu.

Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

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Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otobüs biletlerindeki artış nedeniyle tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı - Son Dakika


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