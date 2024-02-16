Trump'ın Georgia seçimlerine müdahale davasında ilişki iddiaları - Son Dakika
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Trump'ın Georgia seçimlerine müdahale davasında ilişki iddiaları

Trump\'ın Georgia seçimlerine müdahale davasında ilişki iddiaları

Donald Trump'ın 2020 Georgia seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı dava için görevlendirdiği savcı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan Fulton Bölge Savcısı Fani Willis ve iddiaların odağındaki diğer isim Nathan Wade mahkemede ifade verdi. İkilinin ilişkisi, Trump'a yönelik davanın gidişatını etkileyebileceği gerekçesiyle etik dışı olmakla eleştirilmişti.

16.02.2024 04:28
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Donald Trump'ın 2020 Georgia seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı dava için görevlendirdiği savcı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan Fulton Bölge Savcısı Fani Willis ve iddiaların odağındaki diğer isim Nathan Wade mahkemede ifade verdi. İkilinin ilişkisi, Trump'a yönelik davanın gidişatını etkileyebileceği gerekçesiyle etik dışı olmakla eleştirilmişti.

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump'ın 2020 Georgia seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı davaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Trump'ın mahkum edilmesini sağlamak için görevlendirdiği özel savcı ile ilişki yaşadığı kamuoyuna yansıyan Fulton Bölge Savcısı Fani Willis ve iddiaların odağındaki diğer isim olan özel savcı Nathan Wade, Fulton County Adliyesi'nde yapılan duruşmada ifade verdi. Willis ile romantik ilişkisinin 2022 yılının başlarında başladığını ve önceki evliliği süresince kimseyle cinsel birliktelik yaşamadığını savunan Wade, "2015 yılında evliliğim geri dönüşü olmayacak şekilde yıkılmıştı ve duygusal bir ilişki yaşamakta özgürdüm" dedi. Yaptıkları seyahatlerin masraflarını paylaştıklarını iddia eden Wade, "Bayan Willis tarafından size nakit ödeme yapıldığına dair iddialarınızı doğrulayacak veya destekleyecek tek bir para yatırma makbuzunuz yok mu?" şeklindeki soruya "Hayır, bir tane bile yok" yanıtını verdi. Willis ile ilişkisinin 2023 yazında sona erdiğini söyleyen Wade, "Şu an çok iyi arkadaşız. Muhtemelen bu saldırılar nedeniyle her zamankinden daha yakınız" ifadelerini kullandı.

"Kanser tedavisi görüyordum"

Wade, çapraz sorgusu sırasında Willis ile ilişkilerinin ne zaman başladığına dair soruları da yanıtladı. Eski bir savcılık çalışanının ilişkilerinin 2019 yılında başladığı yönündeki ifadesi hatırlatılan Wade, "2020'de ve 21'in bir bölümünde kanserle mücadele ediyordum. Bu da steril olmayan ortamları terk etmemi engelledi. Aklımda sağlığım vardı" dedi. Wade, Willis ile 2022 yılına kadar "yakın" bir ilişkiye başlamadığını ifade etti.

Nakit alışkanlığını anlattı

Willis ise, mahkemede ifade vermek için sabırsızlandığını belirterek, "Bu yüzden mahkeme salonuna koşarak geldim" diyerek sözlerine başladı. Wade ile birlikte çıktığı tatil ve gezileri ayrıntılarıyla anlatan ve her şey için nakit kullandığını söyleyen Willis, bazı seyahatler için ise Wade'e geri ödeme yaptığını ifade etti. Neden hep nakit kullandığı sorulan Willis, evinde "bazen binlerce doları bulan" nakit para bulundurduğunu belirterek "Biz büyürken babamın evde üç kasası vardı. Bu yüzden babam bana da bir kilitli kasa aldı ve ben de evde nakit para tutuyorum" şeklinde konuştu.

Willis: "Kimsenin faturalarımı ödemesine ihtiyacım yok"

İlişkileri döneminde Wade ile "eşitlik" konusunda çetin tartışmalarının olduğunu vurgulayan Willis, "Bir erkekten hiçbir şey istemiyorum. Bir erkek bir proje değildir. Bir erkek bir yol arkadaşıdır. Bu yüzden ilişkimizde her zaman gerginlik vardı ve ona parasını geri verirdim. Kimsenin faturalarımı ödemesine ihtiyacım yok. Faturalarımı tamamen karşılayabilecek tek erkek babamdır" ifadelerini kullandı.

Yarın devam etmesi bekleniyor

Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'in Georgia seçimlerine müdahale davasından azledilip edilmeyeceğine ilişkin davanın duruşması, Willis ve Nathan Wade'in ilişkileri ve birlikte çıktıkları tatillerde yaptıkları ödemeler hakkında ifade vermelerinin ardından sona erdi. Duruşmanın yarın devam etmesi bekleniyor.

Eleştirilere neden olmuştu

Willis ve Wade'in yaşadığı ilişki Trump'ın 2020 Georgia seçimlerine müdahale etmekle suçlandığı davanın gidişatına etki edebileceği gerekçesiyle "etik dışı" eleştirilerine neden olmuştu. Willis'in ofisinin Wade'e büyük miktarlarda ödeme yaptığı ve Wade'in ikilinin tatili için Willis'in yaptığı harcamalardan uygunsuz şekilde yararlandığı iddia edilmişti. Trump destekçileri ise Willis'in davadan alınması çağrısında bulunmuştu. - GEORGIA

Kaynak: İHA

Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'ın Georgia seçimlerine müdahale davasında ilişki iddiaları - Son Dakika

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