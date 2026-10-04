Trump, İran'ın darmadağın olduğunu, kolay ya da zor yoldan halledeceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'ın darmadağın olduğunu, kolay ya da zor yoldan halledeceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda vereceği bir karar bulunduğunu belirterek İran'ın darmadağın olduğunu söyledi. Trump, sorunu kolay ya da zor yoldan halledeceğini ve İran'ın nükleer silah planlarından neredeyse tamamen vazgeçtiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda vereceği bir kararın olduğunu belirterek, "İran darmadağın oldu. Tek soru ise şu: ya kolay yoldan olacak ya da zor yoldan. ve biz bunu ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Ohio eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine İran konusunda vereceği bir kararın olduğunu söyleyen Trump, "İran darmadağın oldu. Tek soru ise şu: ya kolay yoldan olacak ya da zor yoldan. ve biz bunu ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İran nükleer silah planlarından neredeyse tamamen vazgeçti"

Siyasi rakibi olan Demokratların kötü politikaları nedeniyle ülke yönetimini yüksek maliyetlerle devraldığını söyleyen Trump, "Ancak fiyatları aşağı çektik. Petrol fiyatları düşüyor. Biden yönetimi dönemindekinden daha düşük seviyelerde seyrediyor. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı gerçeği konusunda hiçbir şey yapmadılar. Bu arada bildiğiniz üzere İran, nükleer silahla ilgili tüm planlarından neredeyse tamamen vazgeçmiş durumda" dedi.

Kaynak: İHA
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