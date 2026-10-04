Trump, Kim'le iyi geçinmeyi savundu, İran'a asla nükleer silah yok dedi - Son Dakika
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Trump, Kim'le iyi geçinmeyi savundu, İran'a asla nükleer silah yok dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'daki ara seçim mitinginde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile çok iyi anlaştığını ve 112 nükleer füzesi olanlarla iyi geçinmenin güzel olduğunu söyledi. Trump, arada fark olduğunu belirterek İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silaha sahip büyük ulusların liderleriyle iyi geçinmenin güzel bir şey olduğunu belirterek, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile çok iyi anlaşıyorum. Birilerinin 112 nükleer füzesi olduğunda, onlarla iyi geçinmek güzeldir. Ancak arada bir fark var. İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen bir ara seçim mitinginde konuştu. Göreve geldiğinden bu yana hayata geçirdiği icraatları anlatan Trump, uyguladığı gümrük vergileri sayesinde ABD'nin trilyonlarca dolar kazandığını ifade etti. Gümrük vergilerinin ayrıca ABD'ye yatırım çektiğini vurgulayan Trump, "Onlara fabrikalarını buraya kurmaları için yaklaşık bir buçuk yıllık küçük bir şans veriyoruz ve eğer kurmazlarsa yüzde 150, yüzde 200, yüzde 250, yüzde 300 gümrük vergisi uyguluyoruz. Şimdi hepsi üretim tesislerini buraya inşa ediyor" dedi.

Trump, Xi ile olan iyi ilişkisini hatırlattı

Gümrük vergileri sayesinde kazanılan trilyonlarca doların "tarih boyunca herhangi bir ülkenin sahip olduğundan kat kat daha fazla" olduğunu iddia eden Trump, "Çin'in bugüne kadar sahip olduğundan kat kat daha fazla" yorumunu yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olan iyi ilişkisini hatırlatan Trump, "Biliyorsunuz ki Çin harika. Başkan Xi daha ülkemizden yeni ayrıldı. Birisi dedi ki, 'Neden Başkan Xi'ye iyi davranıyor?' Büyük ulusların, büyük nükleer ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel değil mi?" diye sordu. Xi'nin son ABD ziyaretinde uçaktan indikten sonra kendisine "Vay canına, ne iş çıkarmışsın ama" dediğini aktaran Trump, insanların Xi ile olan iyi ilişkilerine inanamadığını ifade etti.

"Kim Jong-Un ile çok iyi anlaşıyorum"

Trump, Xi'nin yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile de harika bir ilişkisinin olduğunu vurgulayarak, "Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyorum, tamam mı? Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kuzey Kore lideri" dedi. Trump, "Birilerinin 112 nükleer füzesi olduğunda, onlarla iyi geçinmek güzeldir. Ancak arada bir fark var. İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Donald TrumpABD BaşkanıKuzey KorePolitikaDünyaYerelİranOhioSon Dakika

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