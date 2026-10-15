Trump'tan Papa 14. Leo'ya geçmiş olsun, İran savaşı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, sağ akciğerinin bir bölümü alınan ve akciğer kanseri teşhisi konulan Papa 14. Leo'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bir an önce iyileşmesini umuyorum" dedi. Trump, İran'la yaşanan askeri gerilimle ilgili "İran savaşı çok yakında sona erecek ve enerji fiyatları hızla düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim kampanyası kapsamında Arizona eyaletinden Montana eyaletine hareketi öncesinde havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun sağ akciğerinin bir bölümünün alınması ve kendisine akciğer kanseri teşhisi konulması hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Papa 14. Leo'nun iyileştiğini görmek istiyorum. Söz konusu kanser hastalığı ise bu her zaman ciddi bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu. Papa 14. Leo'nun hastalığının seyrinin iyi göründüğünü ifade eden Trump, "Gelişmeleri takip ettim. Kendisine sadece sevgilerimizi ve en iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Papa 14. Leo'nun kardeşi Louis Prevost'un kendisinin büyük bir destekçisi olduğunu hatırlatan Trump, "Kardeşi benim dostum. Kendisi de eşi de harika insanlar. Biliyorsunuz ki onlar büyük birer Trump destekçisi ve evlerinin her yerinde MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yap) sembolleri var" dedi. Kardeşinin de Papa 14. Leo'yu çok sevdiğini kaydeden Trump, "Ve bu güzel bir şey; benim için bu kadarı yeterli. Papa 14. Leo'ya sadece geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bir an önce iyileşmesini umuyorum" şeklinde konuştu.

"İran savaşı çok yakında sona erecek"

İran'la yaşanan askeri gerilime de değinen Trump, "Harika gidiyoruz, çok iyi durumdayız. İran savaşı da çok yakında sona erecek ve enerji fiyatları hızla düşecek" dedi. Savaşın etkilerine rağmen petrol fiyatlarında beklenen düzeyde bir artış yaşanmadığını belirten Trump, "Dünyayı yok etmelerine yol açabilecek nükleer silah şanslarını ellerinden almamıza rağmen, petrol fiyatları Trump yönetiminde Joe Biden döneminde olduğundan daha düşük. Biden döneminde petrol fiyatları, Trump dönemine kıyasla daha yüksekti" dedi. Bunun İran'a karşı başlatılan savaşa rağmen yaşandığını hatırlatan Trump, "Üstelik nükleer silaha erişimlerini engellemek için İran'a bir harekat düzenlemek zorunda kaldım ve bunu da başardık. Artık nükleer silaha sahip olamayacaklar. Savaş çok yakında sona erecek" diye konuştu.