Tunceli Belediyesi, işe iadesine hükmedilen 13 işçiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Tunceli Belediyesi, işe iadesine hükmedilen 13 işçiyle ilgili açıklama yaptı

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Tunceli Belediyesi, işe iadesine hükmedilen 13 işçiyle ilgili açıklama yaptı
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Tunceli Belediyesi, mahkemece işe iadesine hükmedilen 13 işçiyle ilgili açıklama yaptı. Belediye, personel giderlerinin yasal sınırı aştığını, bazı iş akitlerinin feshedildiğini ve 91 milyon TL'yi aşan kamu zararı çıkarıldığını belirtti.

(TUNCELİ) - Tunceli Belediyesi, kayyım tarafından işten çıkarılan ve mahkeme tarafından işe iade edilen işçilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "personel giderlerinin yasal sınırın üzerinde olduğu ve bu nedenle bazı işçilerin iş akitlerinin feshedildiği" belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince belediyelerin yıllık toplam personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 40'ını aşamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, görevin devralındığı dönemde geçmiş yönetimler döneminde yapılan işe alımlar nedeniyle personel giderlerinin yüzde 82'ye kadar çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'Tunceli'de mahkeme kararına engel/ işçiler 640 gündür işsiz' başlıklı haberler ve belediyemizi hedef alan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme zarureti doğmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, belediyelerin yıllık toplam personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 40'ını aşması kanunen yasaklanmıştır. Ancak görevi devraldığımız dönemde, geçmiş yönetimlerin yaptığı kontrolsüz işe alımlar sonucunda personel gideri oranımız yüzde 82'ye kadar tırmanmıştı. Gelirlerin neredeyse tamamının personele gittiği bu tablo nedeniyle belediyemiz geçmişte çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemez, Tunceli halkına en temel belediyecilik hizmetlerini dahi sunamaz hale getirilmişti."

"91 MİLYON TL KAMU ZARARI ÇIKARILDI"

Belediye açıklamasında, geçmiş dönemlerdeki istihdam politikalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından incelemeler yapıldığı belirtilerek, usulsüz işçi alımları nedeniyle eski belediye başkanları ve diğer sorumlular hakkında toplam 91 milyon TL'nin üzerinde kamu zararı ve kişi borcu çıkarıldığı bildirildi.

Belediye yönetimi olarak göreve gelinen yaklaşık iki yıllık süreçte yeni personel alınmadığı ifade edilen açıklamada, "Mevcut yapıda personelin bir bölümü emekli edilmiş, kalan aşırı istihdamın kademeli olarak kanuni sınırlara çekilmesi amacıyla iş akitleri feshedilmek zorunda kalınan personelin tüm yasal tazminatları eksiksiz ödenerek ilişikleri kesilmiştir" denildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin ardından personel giderlerinin yıl sonunda yüzde 45 seviyesine kadar düşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

"PERSONEL SAYISININ DAHA DA AZALMASI GEREKİYOR"

Belediye tarafından personel giderlerinin yasal sınıra yaklaşmasıyla birlikte mali disiplinin yeniden sağlandığını ve belediyenin öz kaynaklarıyla hizmet üretmeye başladığını savunularak, "Bugün geldiğimiz noktada belediyemizde şehir hizmetlerini kesintisiz yürütmeye yetecek miktarda personel bulunmaktadır. Hatta yapılan mali ve idari analizler, kamu kaynaklarının doğru kullanımı adına personel sayısının mevcut halinden daha da azalması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"AMAÇ BELEDİYE BÜTÇESİNİ KURTARMAK"

Açıklamada, personel politikalarına ilişkin alınan kararların temel amacının belediye bütçesini yeniden düzenlemek ve kamu kaynaklarını korumak olduğu belirtildi ve "Yapılan tüm bu uygulamaların tek amacı, geçmişin usulsüz alımlarıyla felç edilen belediye bütçesini kurtarmak ve 44 bin Tuncelili vatandaşımızın hakkını korumaktır" denildi.

Tunceli Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçi işe iade davası açmış, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak, işçilerin işe iadelerine hükmetmişti. Ancak işçiler, kesinleşen mahkeme kararına rağmen kayyum yönetiminin işe iade kararını uygulamadığı gerekçesiyle eylem yapıyor.

Kaynak: ANKA
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