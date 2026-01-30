Tunceli\'de Üzerine Kar Yığını Düşen Esnaf, Hafif Şekilde Yaralandı

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de iş yerinin önündeki tenteyi toplamak isteyen esnaf Kemal Can, çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine giden Can'ın başında doku zelenmesi olduğu tespit edildi.

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının değişmesiyle birlikte çatılarda biriken karlar ve dev buz sarkıtları, kaldırımları kullanan vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Tunceli merkezde esnaflık yapan Kemal Can, akşam saatlerinde kar nedeniyle ağırlaşan tenteyi toplamak istedi. Tenteyi toplamak için iş yerinin önüne çıkan Kemal Can'ın üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesine giden Can'ın başında doku zelenmesi olduğu tespit edildi.

Başında doku zedelenmesi oluştu

Yaşadığı korku dolu anları ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Kemal Can, olayın çok kısa sürede gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim tente açıktı, tenteyi toplamaya gittim. Kar bayağı ileri gelmişti. Tenteyi toplamak isterken yukarıdan kar kütlesi üzerime düştü. Çok riskli bir ortam var şuan. Saçakların altında gezemiyoruz, dolaşamıyoruz, kar bayağı yumuşamış. Çok kötü oldum. Hastaneye gittim, başımda doku zedelenmesi oluşmuş. Bunu sorunu belediye mi çözer, yerel yönetimler mi çözer kim çözüyorsa çözsün. Herkesin hayati tehlikesi var."

Öte yandan Tunceli'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni tedbirler alındı. Alınan karar doğrultusunda, 30 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar, il genelinde motokuryeler ile kış lastiği bulunmayan tüm araçların trafiğe çıkması yasaklandı.