Turgutlu Belediyesi, Huzurevi Sakinlerine Floor Curling\'i Tanıttı

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Turgutlu Belediyesi, "floor curling" sporunu ilçelilere tanıtmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, sporun farklı branşlarını ilçelilerle buluşturmaya devam ediyor. Geçen haftalarda ilçede ilk kez Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencilerine tanıtılan"floor curling", son olarak Turgutlu Huzurevi sakinlerine tanıtıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Turgutlu Belediyesi olarak kentimizde yaşayan her yaştan vatandaşımızın kendilerini geliştirebilmeleri için fırsat yaratmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Turgutlu'da ilk kez tanıttığımız 'floor curling' sporunu bu kez kıymetli huzurevi sakinlerimizle tanıştırdık. Kentimizde heyecan yaratan bu sporu daha geniş bir biçimde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.