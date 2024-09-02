Turgutlu'da Milli Mücadele Kahramanları Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Turgutlu'da Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

Turgutlu\'da Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Haftası kapsamında Turgutlu'nun milli mücadele kahramanları yad edildi. Programda milli mücadele günlerinde yararlılık gösteren isimler ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

02.09.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesinin çeşitli etkinliklerle kutlamalara başladığı Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Haftası kapsamında Turgutlu'nun milli mücadele kahramanları yad edildi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi tarafından organize edilen 'Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları' başlıklı program, Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunuldu. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediye Meclisi Üyesi Cemal Aydın ve çok sayıda Turgutlulunun katıldığı programda milli mücadele günlerinde çeşitli alanlarda yararlılık gösteren isimler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programın sonunda Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla'ya teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Bizler çocukluğumuzda bu insanların hatıralarını dinleyerek büyüdük. Fakat zaman içerisinde hepsini de kaybettik ve bugün yeni nesiller ne yazık ki bu isimleri tanımıyorlar. Bu anlamda böylesi etkinliklere çok önem veriyoruz. Bu vesileyle bugünlere gelmemizi sağlayan, kurtuluşumuzun ve Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatıralarına minnetlerimi, saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu'da Milli Mücadele Kahramanları Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:59:20. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Milli Mücadele Kahramanları Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement