Turgutlu\'da Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

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Turgutlu Belediyesinin çeşitli etkinliklerle kutlamalara başladığı Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Haftası kapsamında Turgutlu'nun milli mücadele kahramanları yad edildi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi tarafından organize edilen 'Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları' başlıklı program, Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunuldu. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediye Meclisi Üyesi Cemal Aydın ve çok sayıda Turgutlulunun katıldığı programda milli mücadele günlerinde çeşitli alanlarda yararlılık gösteren isimler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programın sonunda Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla'ya teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Bizler çocukluğumuzda bu insanların hatıralarını dinleyerek büyüdük. Fakat zaman içerisinde hepsini de kaybettik ve bugün yeni nesiller ne yazık ki bu isimleri tanımıyorlar. Bu anlamda böylesi etkinliklere çok önem veriyoruz. Bu vesileyle bugünlere gelmemizi sağlayan, kurtuluşumuzun ve Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatıralarına minnetlerimi, saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA