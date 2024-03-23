Turizm Geliştirme Ajansı İl Tanıtım ve Geliştirme Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

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Turizm Geliştirme Ajansı İl Tanıtım ve Geliştirme Olağan Genel Kurul Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Erzurum'un 2025 yılı EIT Turizm Başkenti seçilmesine yönelik planlanan faaliyetlerin ana gündemini oluşturduğu toplantıda ayrıca 2023-2024 kış sezonunun genel bir değerlendirmesi, 2024 yılı yaz mevsimi faaliyet planı ve turizme yönelik proje destek talepleri uzmanlar tarafından slaytlar eşliğinde sunuldu.

Alt komisyonlardan gelen fikirlerin sunulduğu toplantıda; kültür turizminden, inanç turizmine, kış turizminden, sağlık ve bilim turizmine kadar birçok konuda planlanan faaliyetler kurul tarafından değerlendirildi.

Genel Kurul Toplantısına; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, TGA yönetici ve yetkilileri ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ERZURUM