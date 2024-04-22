Turizm Haftasında Ardahan'da Turizm Gezisi

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Turizm haftasında turizm gezisi

ARDAHAN - Ardahan'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kentte bulunan turizm rotasına gezi düzenlendi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Çıldır ve Posof ilçelerinde bulunan tarihi, turistik alanlar gezilirken turizme yönelik hizmet veren Çıldır İlçesinde Çıldır Konağı oteli ile Posof ilçesinde doğa turizmine hitap eden Sevahir otel ziyareti yapıldı.

Ardahan Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide, Şeytan Kalesi ve Mozeret kanyonu, Posof Kol kalesi ile Bayraklı tepe ziyaret edildi. Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Uğur Dede, bizler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak, doğal güzelliklerimizi korumak, tanıtmak ve bu güzellikleri ziyaret eden herkesin unutulmaz anlar yaşamasını sağlamak için paydaşlarımızla çalışıyoruz dedi.

Dede, "Etkinliğimiz sırasında gördüğünüz tarih ve kültürle harmanlanmış atmosferin tanıtımı çok önemli. Bizler, bu değerleri gelecek nesillere aktarabilmek adına üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye kararlıyız. Bu güzel etkinliği gerçekleştirmemize olanak sağlayan başta Valimiz Hayrettin Çiçek ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım bu deneyim, tanıtıma da büyük katkı sunmuş olur" dedi.

Etkinlik sonrasında 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında yerel ve ulusal gazetecilere teşekkür belgesi takdim edildi.