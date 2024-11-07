Türk Bahçeleri ve Su Objeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Bahçeleri ve Su Objeleri

Türk Bahçeleri ve Su Objeleri

Doç. Dr. Parisa Güneş, Türk bahçelerinde su objeleri ve soğanlı bitkilerin önemini vurguladı.

07.11.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – "Bağ, Bahçe, Çiçek" konferansında konuşan Doç. Dr. Parisa Güneş, Türk bahçelerinin içerisinde her zaman su objelerinin bulunduğunu ve soğanlı bitkiler ile lale kullanıldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTBB) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansları - X" Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parisa Güneş'in "İslam Bahçeleri ve Anadolu Türk Kültürü Üzerine Etkileri" başlıklı sunumu gerçekleştirildi.

DÜSTBB Botanik Bahçesi Konferans Salonu'nda DÜSTBB Merkez Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'un, merkezin vizyonu, misyonu, hedefleri, çalışma faaliyetleri konuları ile ilgili konuşmasının ardından DÜSTBB Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu Botanik Bahçesi'nin kuruluş süreci, tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler sundu.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Parisa Güneş, Hint, İran, Arap Yarımadası ve Endülüs İslam Bahçeleri, cennet-mekan anlayışı, su ögeleri, süsleme sanatı ve kullanılan materyaller, mezar türbe bahçeleri hakkında konuştu. Bursa, Manisa ve Edirne'de yer alan ancak günümüze ulaşamayan ilk Türk bahçeleri ve karakteristik özelliklerine de değinen Güneş, Türk bahçelerinin gezinmek için değil içinde yaşanılan bahçeler olduğunu vurguladı.

Türk bahçelerinin içerisinde her zaman su objelerinin bulunduğunu ve soğanlı bitkiler ile lale kullanıldığını belirten Doç. Dr. Güneş, "Türk bahçelerinde gül olmazsa olmazdır. Yaprak döken ağaçların yanında ahşap kullanılmış, iç mekanlarda süslemeler yapılmıştır. Türk bahçeleri İslam'ın etkisinden dolayı yüksek duvarlarla çevrilir. 18 ve 19. Yüzyıllarda Batı'dan gelen bahçıvanlar ile Batı etkisi altına girmiş ve ilk heykellerde bu yıllarda ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Konferans, Kültür, Tarım, Yerel, Yaşam, Güneş, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Bahçeleri ve Su Objeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:51:28. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Bahçeleri ve Su Objeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.