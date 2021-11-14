Türk Eğitim Sen Şube Başkanlığına Boybeyi yeniden seçildi - Son Dakika

Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi'nin yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu, "Hasan Utucu Muhiddin Yılmaz, Mehmet Celkan, Veysel Polat , İbrahim Deniz , Mehmet Mert", Denetim Kurulu üyeliklerine, İlhan Oylumlu, Yener Altınparmak, Asuman Kuşoğulları, İbrahim Halil Patoğlu, Murat Akgül , Disiplin Kurulu üyeliklerine Kemal Ayhan , Mustafa Temuroğlu, Mehmet Murat Kurt ile Mühüde Mercan seçildi. - KİLİS

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