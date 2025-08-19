Türk Hava Yolları'ndan Emniyet Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türk Hava Yolları'ndan Emniyet Rekoru

Türk Hava Yolları\'ndan Emniyet Rekoru
19.08.2025 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY, 36 ülkede yapılan denetimlerde 0,378 bulgusuzluk oranı elde etti.

Türk Hava Yolları, son bir yılda 36 ülkedeki havalimanlarında uçaklara yapılan emniyet denetimlerinde 0,378 bulgusuzluk oranı elde ettiklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları, son bir yılda 36 ülke ve 61 meydanda yapılan 89 emniyet denetiminde 0,378 bulgusuzluk oranı ile SAFA programında başarılı bir sonuç elde etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sizleri konforla, emniyetle uçuruyoruz. Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile (SAFA) programında iyi bir netice aldık. Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Havacılık, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Hava Yolları'ndan Emniyet Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı kadrosuna kattı Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin’le ilgili söylediği olay oldu Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı
Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 20:09:23. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Hava Yolları'ndan Emniyet Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.