Türk kadın ressamlarının duayeni Naile Akıncı anısına resim sergisi - Son Dakika

Türk kadın ressamlarının duayeni Naile Akıncı anısına resim sergisi

VAN Türk kadın ressamlarının duayeni, modern Türk resminin en güçlü peyzaj ressamlarından olan Vanlı Naile Akıncı anısına resim sergisi düzenlendi.

İpekyolu Belediyesiyle Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının ortak hazırladığı resim sergisine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yayla ve Prof. Dr. Şenay Baydaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş ve ünlü ressam Naile Akıncı'nın oğlu Cengiz Akıncı ile çok sayıda vatandaş katıldı. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde 8 Mayıs - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sergilenecek olan Naile Akıncı'nın karışık teknik yöntemi ile oluşturduğu eserlerinin yanı sıra çağdaşları olan tanınmış sanatçıların ve yine Vanlı genç ressamların da eserleri sergilenecek.

Açılışta bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "Bilinmeli ki ressam Naile Akıncı, cumhuriyet kuşağının en güçlü kadın sanatçılarından biri ve geleneksel peyzaj anlayışını aşan özgün yapıtları ile modern Türk resminin en güçlü peyzaj ressamlarından biri olarak nitelendirilmiştir. Sanatçı; özellikle Vanlı olduğu için burada bu sergi ile anıldığı için çok şanslıyız. Kendisine rahmet diliyor, bu çok değerli serginin organizasyonunu yapan sanatçılarımıza, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Duygulanmamak mümkün değil"

Ünlü ressam Naile Akıncı'nın oğlu Cengiz Akıncı ise "Duygulanmamak mümkün değil, çünkü rahmetli annem Vanlı olmakla onur duyardı. Van'a aidiyetini hiçbir zaman unutmadı. Bizlere Van sevgisini de aşıladığı için onun ölümünün 8. yılında ve onun meslektaşları olan, ona büyük saygı, sevgi duyan ünlü Türk ressamlarının bu sergiye verdikleri yapıtlarla annemin yapıtlarının Van'da sergilenmesi bir anlamda onun uzun yıllar kavuşamadığı kentinde tekrar bütünleşmesi anlamını taşıdı. Bizler sadece elimizden gelen desteği vermeye çabaladık. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İpekyolu Belediyesi, Van halkı bu sergiye destek oldu. Çok mutluyum, duygulanmamam mümkün değil" diye konuştu.

Resim sergisinin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacağı bildirildi.