Deprem uzmanından korkutan uyarı: Türkiye 8.1 büyüklüğündeki depremlere hazırlanmalı - Son Dakika
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Deprem uzmanından korkutan uyarı: Türkiye 8.1 büyüklüğündeki depremlere hazırlanmalı

Deprem uzmanından korkutan uyarı: Türkiye 8.1 büyüklüğündeki depremlere hazırlanmalı

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye'deki stratejik planlamaların 8.1 büyüklüğündeki depremlere göre yapılması gerektiğini söyledi. Utkucu, Türkiye'de bilinen 3 büyük sismik boşluktan birinin Hatay'da gerçekleştiğini, geriye Erzincan ve İstanbul'un kaldığını belirtti.

03.05.2025 12:54
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilim Kafede gerçekleştirilen Bilim Söyleşileri serisinin ilk konuğu Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu oldu. " Türkiye'de Depremler ve Alınacak Önlemler" başlığıyla düzenlenen söyleşide katılımcılara depremin ne olduğu, bu doğa olayının neden meydana geldiği, dünyadaki fay hatları ve yaşanan depremler, depremlerin büyüklüğü ve etkileri, tsunami riski, deprem kümeleri, Türkiye'de geçmişte meydana gelen ve olması beklenen depremler hakkında bilgi verildi. Depremlerin önceden kesin olarak bilinmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Utkucu, fay hatlarının davranışlarına bağlı olarak sismik periyotların izlenebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE 8.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERE HAZIRLANMALI"

Türkiye'deki stratejik planlamaların büyük depremlere, özellikle 8.1 büyüklüğündeki senaryolara göre yapılması gerektiğine işaret eden Utkucu, yer bilimleri ve sismoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekerek özellikle Hatay'da yaşanan büyük depremin öncesinde sismik boşluğun bilimsel çevrelerce bilindiğini aktardı. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Türkiye'nin en tehlikeli fay hattı olduğuna değinen Prof. Dr. Utkucu, bu fayların ortalama 250 yıllık aralıklarla enerji biriktirip boşalttığını ve İstanbul çevresinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin enerjisinin biriktiğini söyledi.

Deprem uzmanından korkutan uyarı: Türkiye 8.1 büyüklüğündeki depremlere hazırlanmalı

"6.2 İLE 7.2 ARASINDA 39 KAT ENERJİ FARKI VAR"

Bu tür bölgelerde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremlerin beklenen büyük depremler olmadığını belirten Utkucu, 6.2 ve 7.2 büyüklüğündeki depremler arasında yaklaşık 30 katlık bir enerji farkı bulunduğunu da söyledi.

"3 BÜYÜK SİSMİK BOŞLUKTAN ERZİNCAN VE İSTANBUL KALDI"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin doğu kolunda yer alması sebebiyle Sakarya'da ciddi şekilde hissedilebildiğini dile getiren Utkucu, Türkiye genelinde daha önce bilinen üç büyük sismik boşluktan birinin Hatay'da gerçekleştiğini, geriye Erzincan Yedisu ve İstanbul bölgesinin kaldığını anlattı.

"KIRILMA İKİ YÖNLÜ OLURSA DOĞU VE BATI AYNI DERECEDE ETKİLENİR"

İstanbul'da beklenen depremin kırılma yönüne bağlı olarak farklı bölgelerin risk düzeylerinin değişebileceğini aktaran Prof. Utkucu, fayın Tekirdağ yönünden başlayarak doğuya doğru ilerlemesi durumunda Sakarya'nın ciddi etkilenebileceğini, Adalar yönünden batıya doğru ilerlemesi halinde ise batıdaki illerin tehlike altında olacağını, kırılma iki yönlü olursa her iki tarafında aynı derecelerde etkileneceğini belirtti. Utkucu, Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, ortalama sürenin dolduğunu ve toplumun her kesiminin bu gerçeklik doğrultusunda hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deprem uzmanından korkutan uyarı: Türkiye 8.1 büyüklüğündeki depremlere hazırlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba:
    Hazırız Beykoz da çürük evlerde ölümü bekliyoruz 15 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    Deprem mi hazırlığa gerek bunlar için , ama yıllarca bütçe Deprem konutlarına gidecek. Ölenleri daha hiç sanmıyoruz 4 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    deprem olacagı bellı ıse neden evler 8 e dayanıklı yapılmadı ki 1 0 Yanıtla
  • YoH null:
    yav söylemekten bıktım müstakil ev yaptırın diyorum kendinize kimseden bisi beklemeyin kendiniz yapin 1 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    daha 4 gün önce artik büyük deprem beklenmiyor denilmedimi oo borsayı gecti bu iş biri diyo olcak diğeri cikiyo olmuyacak 1 0 Yanıtla
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