Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu - Son Dakika
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi\'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu

Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şube Başkanı Adnan Ünal, derneklerinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdiklerini ve faaliyetlerine burada devam edeceklerini belirtti. Açılış törenine Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve davetliler katıldı.

09.03.2024 22:50
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu.

Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şube Başkanı Adnan Ünal, derneklerinin artık 30 Ağustos Mahallesi Şehit Kahya Sokak'ta faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.

Dernek binasının açılış törenine Kütahya Hava Er Eğtim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Koçak, İL Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu - Son Dakika
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