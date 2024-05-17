TUZED Genel Başkanı Doğan, Uzman Çavuşlara Verilen Sözlerin Yerine Getirilmesini İstedi

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Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, seçim döneminde uzman çavuşlara verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Camia olarak haklarının yendiğini kaydeden Doğan, 'Sözler tutulmuyor, adalet sağlanmıyor' dedi.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer seçim döneminde uzman çavuşlara verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Camia olarak bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Uzman çavuşların hala bir atama yönetmeliği, sağlık yönetmeliği, sicil yönetmeliği yok. Subay ve astsubaylarımızın yararlandığı, sosyal tesislerden bizler ve aile fertlerimiz yararlanamıyor" şeklinde konuştu.

"Sözleşme belasının kalkmasını istiyoruz"

Doğan, "Uzman çavuşlarımızın muvazzaf statüye geçirilerek mesleki güvence altına alınmalarını istiyoruz. Emekli olmuş, resen emekli edilmiş 6000 sayılı kanun mağduru arkadaşlarımıza seyyanen bir derece verilmesini talep ediyoruz. Emekli uzman çavuşlara bir defaya mahsus seyyanen bir derece verilmesini, genç arkadaşlarımıza Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde en az bir yıl eğitim verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan "Uzman çavuşların maaşlarında yasal bir düzenleme yapılmasını ve personelin kendi arasında hakkaniyetli bir maaş seviyesinin oluşturulmasını bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP