TUZED Genel Başkanı Doğan, Uzman Çavuşlara Verilen Sözlerin Yerine Getirilmesini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TUZED Genel Başkanı Doğan, Uzman Çavuşlara Verilen Sözlerin Yerine Getirilmesini İstedi

TUZED Genel Başkanı Doğan, Uzman Çavuşlara Verilen Sözlerin Yerine Getirilmesini İstedi

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, seçim döneminde uzman çavuşlara verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Doğan, uzman çavuşların haklarının yendiğini ve adaletin sağlanmadığını ifade etti. Ayrıca, uzman çavuşların muvazzaf statüye geçirilmesi, emekli olanlara seyyanen bir derece verilmesi ve maaşlarında düzenleme yapılması taleplerini dile getirdi.

17.05.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, seçim döneminde uzman çavuşlara verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Camia olarak haklarının yendiğini kaydeden Doğan, 'Sözler tutulmuyor, adalet sağlanmıyor' dedi.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer seçim döneminde uzman çavuşlara verilen sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Camia olarak bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Uzman çavuşların hala bir atama yönetmeliği, sağlık yönetmeliği, sicil yönetmeliği yok. Subay ve astsubaylarımızın yararlandığı, sosyal tesislerden bizler ve aile fertlerimiz yararlanamıyor" şeklinde konuştu.

"Sözleşme belasının kalkmasını istiyoruz"

Doğan, "Uzman çavuşlarımızın muvazzaf statüye geçirilerek mesleki güvence altına alınmalarını istiyoruz. Emekli olmuş, resen emekli edilmiş 6000 sayılı kanun mağduru arkadaşlarımıza seyyanen bir derece verilmesini talep ediyoruz. Emekli uzman çavuşlara bir defaya mahsus seyyanen bir derece verilmesini, genç arkadaşlarımıza Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde en az bir yıl eğitim verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan "Uzman çavuşların maaşlarında yasal bir düzenleme yapılmasını ve personelin kendi arasında hakkaniyetli bir maaş seviyesinin oluşturulmasını bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ömer Doğan, Sözler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TUZED Genel Başkanı Doğan, Uzman Çavuşlara Verilen Sözlerin Yerine Getirilmesini İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: TUZED Genel Başkanı Doğan, Uzman Çavuşlara Verilen Sözlerin Yerine Getirilmesini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement