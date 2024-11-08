Tuzla Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 40 Zam Yapıldı

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Sözleşme ile Tuzla Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Belediye binasının bahçesinde düzenlenen protokol töreninde Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında üç yıllık sözleşme imzalandı. Davul ve zurna eşliğinde imzalanan sözleşmeyle, çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı.

Sözleşme maddeleri gereği, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geriye dönük şekilde ücret kalemlerine yüzde 40 zam uygulanacak. Çalışanlara çocuk yardımı, yemek yardımı, taşıt yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımı gibi sosyal destekler de sunulacak. Sözleşme kapsamında yılda toplam 60 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye ödemeleri mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yapılacak.

Başkan Bingöl, imza töreninin ardından "Belediyede çalışan arkadaşlarım, benim için sadece iş arkadaşım değil, aynı zamanda birer yol arkadaşıdır. Hep birlikte, Tuzla'yı nasıl daha güzel hale getirebiliriz sorusunun peşinden gidiyoruz. Ekonomik zorlukların farkındayız, bu yüzden çalışanlarımızın haklarını en iyi şekilde savunduk" diye konuştu.

Eren Ali Bingöl, sözleşme kapsamında yapılan yüzde 40 zam ve ikramiyenin artırılması gibi önemli adımların, çalışanların motivasyonunu artıracağını belirtti. Ayrıca, 1 Ocak 2026 itibarıyla çalışma sürelerinin 45 saatten 40 saate indirileceğini duyurdu.

Başkan Eren Ali Bingöl, sözleşme süreci ve belediyedeki ekonomik duruma ilişkin ise şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada ciddi bir ekonomik sorunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu belirtmek isterim. Başkanınız bu belediyede ekonomi nasılsa sizle bunu paylaşır. Bundan emin olun. Ne varsa sizle bölüşeceğiz, hazırız buna. İçine en ufak bir gizem, sır koymadan, şeffaf bir şekilde söylüyorum. Tuzla'yı güzelleştirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün yaptığımız bu adımlar, ilçemizin geleceği için önemli bir başlangıçtır."

Hizmet-İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Mustafa Şişman ise sözleşme sürecinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Altı ay süren yoğun bir müzakere süreci sonunda, her iki tarafı da memnun eden bir sözleşmeye imza attık. Çalışanlarımızın alın terini gözeten bu sürecin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.