Üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

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Üç tekerlekli elektrikli bisiklet böyle devrildi: 1 yaralı

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Kavaklı mahallesi Şehit Ayhan Bütün sokak üzerinde, Z.K. idaresindeki 43 AFZ 790 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, şehir içi istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile devrildi. Devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü Z.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.