Ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika
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Ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi

26.06.2022 11:31

Ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi Kastamonu'da ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu Belediyesi tarafından, aralıksız devam eden kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yetişkinlere yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda 'Yarası Olana Bizim Hastane' isimli iki perdelik komedi oyunu tiyatro severlerin beğenisine sunuldu. Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyununda salondaki seyirciler kahkaha tufanına tutuldu.

Kültür ve sanat etkinliklerinin aralıksız devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bu yıl içerisinde birbirinden özel etkinlikleri hem çocuklarımız ile hem de yetişkinlerimiz ile buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de hem çocuklarımız hem de yetişkinliklerimiz için etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Şehrimizin kültür ve sanat etkinliklerine göstermiş olduğu ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Ekiplerimiz de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmekte. Güzel bir yaz sezonu bizleri bekliyor. Şimdiden tüm hemşehrilerimize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Sude Doğanay, tiyatro gösterimini çok beğendiğini ve kaliteli vakit geçirdiğini söyleyerek, "Tiyatro oyunu, gayet eğlenceli ve komikti, gayet eğlendik. Yapılan tiyatro etkinliği, insanların eğlendiği ve kaliteli vakit geçirdiği bir etkinlikti. Tiyatro gösteriminde rüşvete değinildi, rüşvet ile ilgili mesajlar, yorumlarda bulunuldu. Güzeldi, gayet eğlendik. Mizansen bakımından dekorlar bize bir akıl hastanesini çağrıştırıyor. Dekorasyon ve mizah olarak güzeldi" diye konuştu.

Tiyatro gösterisini seyretmeye gelen Yüksel Demeçoğlu ise gösterimi çok beğendiğini vurgulayarak, "Gülmek için geldim ve değdiğini düşünüyorum. Tiyatronun ana fikri rüşvetti ve oyun güldürmeye yönelikti. Nükteler çok güzeldi. Doğal olan, içinden geldiği gibi olduğuna inandığım çok güzel metin bölümleri vardı. Ben beğendim. Tiyatroya yakın bir ilgim yok, sadece beğenirim. İmkan buldukça da tiyatro oyunlarını seyretmeye giderim. Kardeşimle geldik, kardeşim de tiyatro oyunlarını çok sever, hiç kaçırmaz. Gösterilen tiyatro oyunu, doğaçlama, halkın ve hayatın içinden, bana daha yakın gelen ve hayatıma dokunan gerçekçi olanı sevdiğim için tiyatroyu daha çok seviyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika

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