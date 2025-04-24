Uğur Albayrak'dan Ekonomi Yorumları

(UŞAK)- Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (USMMMO) eski Başkanı Uğur Albayrak,"Ülkenin gündeminde enflasyon ve ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen odalar dilini yuttu, sessiz kalıyorlar, konuşmuyorlar; susarak hiçbir şey elde edemeyiz, zaman konuşma zamanı" dedi.

Eski USMMMO Başkanı Mali Müşavir Uğur Albayrak, ülkenin ekonomi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2013-2019 tarihleri arasında oda başkanlığı yapan Albayrak, "Şu anda ülkenin gündeminde enflasyon var, ekonomik sorunlar var, ekonomik sıkıntılar var. Mali müşavir camiası, muhasebe camiası, ekonominin nabzını tutan çalışmalar yapan, ekonomide her türlü üretimini yapan, fikirlerini sunan bir birimdir. Ama altı yıldır nedense odalar, mali müşavirler odası dillerini yuttular; üzerinde ölü toprağı var gibi susuyorlar, konuşmuyorlar" dedi.

"Doğruyu doğru yerde, doğru şekilde söylemesini bileceğiz"

"Ama biz, daha önce de olduğu gibi; üretim, devletin işleyişi, yeni kanunların çıkması ile ilgili, yeni tebliğlerin çıkması ile ilgili, uygulamadaki eksikliklerle ilgili pozitif anlamda bütün konuşmalarımızı söyleyeceğiz" diyen Albayrak, "Bütün konuşmaları yapacağız. Vatandaşın refahı için, memleketin refahı için, camianın refahı için her türlü inisiyatifi alacağız. Doğruyu doğru yerde, doğru şekilde söylemesini bileceğiz" ifadesini kullandı.

Albayrak, "Eğer doğruyu doğru yerde, doğru şekilde söylerseniz, hiçbir kimse size kızmaz, hiç kimse size cephe almaz; bilakis teşekkür ederler. Biz, daha önceki dönemde bunun örneklerini oldukça başarılı şekilde verdik. Birçok kanunun çıkmasına öncülük ettik, birçok kanun teklifinin hazırlanmasını öncülük ettik, tebliğlerin uygulamasında, yön verilmesinde öncülük ettik. Susarak hiçbir şey elde edemeyiz. Zaman, konuşma zamanı" ifadelerini kullandı.