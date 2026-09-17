UKOME Eylül ayı toplantısında 42 gündem maddesi karara bağlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül Ayı Toplantısı, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Gökten başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ulaşım, trafik düzeni, toplu taşıma güzergahları ve taksi duraklarına ilişkin 42 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda il genelindeki trafik akışının düzenlenmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve toplu taşıma güzergahlarının ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı. Bu kapsamda farklı ilçelerde cadde, kavşak ve güzergahlara yönelik çeşitli düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı.

Arsuz'da sezonluk trafik düzenlemesi

Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde, bölgenin turistik niteliği nedeniyle sezonluk trafik düzenlemesine gidilmesine karar verildi. Buna göre cadde, 15 Haziran-14 Ekim tarihleri arasında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 18.00-24.00 saatleri arasında, cuma günü saat 18.00'den pazar günü saat 24.00'e kadar araç trafiğine kapalı olacak.

15 Ekim-14 Haziran tarihleri arasında ise Akdeniz Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine açılacak. Güzergah üzerindeki işletmelere mal ve malzeme taşıyan araçların hafta içi 06.00-12.00 saatleri arasında caddeye girişine izin verilecek.

İskenderun merkezine şehirlerarası otobüs düzenlemesi

İskenderun ilçe merkezinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla şehirlerarası otobüslerin ilçe merkezine girişinin yasaklanmasına karar verildi. Düzenlemenin kavşaklarda oluşan araç kuyruklarının önüne geçilmesi ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla uygulanacağı belirtildi.

Payas ilçesi sahil yolunda ise Yakacık Mahallesi İnönü Caddesi ve Plaj Sokak'ta trafik akışının düzenlenmesine yönelik geometrik kavşak, otopark alanı ve trafik sirkülasyonu düzenlemeleri yapılması kararlaştırıldı.

Toplu taşıma güzergahları revize edildi

Toplantıda toplu taşıma güzergahlarına yönelik de çeşitli kararlar alındı. Belen ilçesindeki B107 numaralı güzergahın Kıcı TOKİ Köy Evleri ve Kıcı İlköğretim Okuluna ulaşım sağlayacak şekilde revize edilmesine karar verildi.

Hassa-Dörtyol arasında çalışan Ali Kaplan'ın güzergahının Hassa TOKİ içerisinden geçecek şekilde değiştirilmesi, Karaağaç Kooperatifinin İ121, İ122 ve İ123 numaralı toplu taşıma hatlarının revize edilmesi de karara bağlandı.

Cadde ve kavşaklarda yeni trafik düzenlemeleri

İskenderun'da 5 Temmuz Caddesi'nin Ulu Cami Caddesi istikametine doğru tek yön olarak düzenlenmesine, Kanatlı Caddesi'nin ise Tayfur Sökmen Caddesi istikametine tek yön yapılmasına karar verildi. Raif Paşa Caddesi'nin eski trafik yönüne döndürülmesi, Mursaloğlu Kavşağı'nda hareket eden dolmuşların iki ayrı noktaya dağıtılması ve Yeni PTT Kavşağı'nda sola dönüş hareketinin kapatılması da alınan kararlar arasında yer aldı.

Samandağ Atatürk Mahallesi Alaaddin Cilli Caddesi'nde tek yön trafik akışının bulunduğu kesimde tek taraflı park yasağı uygulanması, Antakya Büyükdalyan Mahallesi E-5 Karayolu 11. Sokak'ta da tek taraflı park yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

Arsuz HADO Kavşağı mevkisinde transit geçiş için geometrik düzenleme ve düşey işaretleme yapılması kararı alınırken, Antakya-İskenderun Çevre Yolu üzerindeki HMKÜ Üniversite Kavşağı ve Hava Limanı Kavşağı ile Arsuz Pirinçlik Kavşağı mevkilerinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla geometrik düzenleme ve düşey işaretleme çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Antakya Saraykent Mahallesi Akçay 2. Sokak'ta ise trafik akışının Çevre Yolu kesişiminden Akçay Sokak kesişimine kadar tek yön olarak düzenlenmesi karara bağlandı. Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi ile Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı Prestij Caddesi'nde de geometrik kavşak, cadde tasarımı ve trafik sirkülasyonu düzenlemesi yapılması kararlaştırıldı.

62 noktaya geçici kasis yerleştirilecek

Toplantıda ayrıca HBB teknik personelinin il genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda okul ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde araç hızlarının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma da değerlendirildi.

Bu kapsamda il genelinde 62 noktaya geçici hız kesici kasis yerleştirilmesine karar verildi. Düzenlemelerle okul ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.