Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor

03.03.2022 00:57
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalan Türkler, yaşadıkları zorlukları anlatırken, hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalan Türkler, yaşadıkları zorlukları anlatırken, hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı. Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, yakınlarını geride bırakmanın hüznünü yaşıyor.

Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkan ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen 2 otobüs Türk vatandaşı, Türkiye'ye varmanın mutluluğu yaşarken, savaşın içinde bıraktıkları akrabaları, arkadaşları ve komşuları için ise endişe duyuyor.

Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen Meryem Gölbaş, savaşın tüm kötü izlerine şahit olduklarını duygu dolu ifadelerle anlattı.

Yaşadıkları mahallede füze düştüğünü belirten Gölbaş, 5 gün boyunca top atışları, mermi sesleri ve çatışmaların bitmediğini söyledi.

"Elektrik, su, erzak sıkıntısı yaşadık"

Elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını ifade eden Gölbaş, "Erzak sıkıntımız çok fazlaydı. Halk olarak kendi imkanlarımız ve Tatar insanları olmasaydı daha fazla mağduriyet yaşayabilirdik. Diğer arkadaşlarımız gibi Herson bölgesindeydik. Çok üzgünüz. Çok fazla kişi mahsur kaldı sosyal medyalardan hepsine ulaşmaya çalıştık. Ukrayna'dan arkadaşlarımız vardı. Kırım ve Tatarımız vardı. Hepsini geride bıraktık. Buraya varmış olsak bile üzgünüz. Buralara Kendi imkanlarımızla geldik. Kendi imkanlarımızdan kastımız da araç bulsak bile yolları bilmediğimiz için yalvar yakar gelmeye çalıştık. Tarla yolundan geldiğimiz zaman küçük kulübe gibi bir yer vardı orada geceledik. Ondan sonra servislerimizi bekledik. Allah herkesten razı olsun. Diğer kalanlarda İnşallah bir an önce gelirler" diye konuştu.

"Romanya Sınır Kapısı'nda yoğunluk vardı"

Mıkolayiv'den Odessa'ya geçtiklerini söyleyen Mesut Özkes, "Bizi önce bir otobüsle Romanya sınır kapısına gönderdiler. Orada sıkıntılar vardı, kar yağıyordu yoğun bir izdiham vardı. Çoluk çocuk sefil bir haldeydi. Vapur açıktı. Normalde kamyon ve tır nakli yapan bir vapurdu onların arasından geçmek zorunda kaldık. Bu şekilde geçtik. Romanya'dan sonra bizi otobüsle Bulgaristan'a getirdiler. Ukrayna askerleri çok ilgilenmiyor. Orada ısınacağımız bir yer yoktu kar vardı saatlerce soğuğun altında bekledik. En çok sıkıntılı yer orasıydı. İnsanlar soğukta çok üşüdü ve dondu. İlk otobüs Kapıkule sınır kapısından giriş yaptı. Biz ikinci otobüstük. Üçüncü otobüs de yola çıkacaktı, ne zaman çıktı bilmiyorum" dedi. - EDİRNE

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor - Son Dakika


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