Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak; Marmara Bölgesi'nin batısında yer yer çok bulutlu bir hava görülecek ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ile yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13