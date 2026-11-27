Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak, batı Marmara'da sağanak bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'ye göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Batı Marmara'da öğleden sonra sağanak görülecek; iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak; Marmara Bölgesi'nin batısında yer yer çok bulutlu bir hava görülecek ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ile yer yer sis etkili olacak.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
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