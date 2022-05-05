Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı bayramlaştı - Son Dakika

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın ve MHP il ve ilçe yöneticileri ile ilçe ocak başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Ramazan Bayramı ve 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nü kutlayarak; "Kıymetli büyüklerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli il başkanı, il yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve ülküdaşlarımız, öncelikle bayramlaşma programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz Ramazan ayı bizler için maneviyat dolu bir aydı. İnşallah bunun mükafatına da mazhar olursunuz. Öncelikle dileğim budur. Yaklaşık iki yıl süren salgın döneminde bir araya gelememenin, tokalaşamamanın, sarılamamanın hüznünü yaşamıştık bayramlarda. Ancak Rabbimize binlerce şükür ki bu sene artık bir aradayız, el eleyiz, kol kolayız, sarılabiliyoruz. Birbirimizin bayramını, bayramı kutlar gibi kutlayabiliyoruz. Tekrardan rabbimize şükrediyoruz. Malumunuz bugün 3 Mayıs Milliyetçiler Günü. Rabbim bize bu sene iki bayramı bir arada yaşatıyor. Her ne kadar Milliyetçiler Günümüz, bir manada bayram niteliği taşısa da bir manada da haykırış niteliği taşımaktadır. Türk Milliyetçiliğinin yeniden dile getirildiği, şahlanışa geçtiği, geçmesi için verilen mücadelelerin manevi noktasıdır, merkezidir. Bugün bu iki anlamlı günde burada olmanın mutluluğunu yaşattınız. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bayramlaşma ile program sona erdi. - KAYSERİ