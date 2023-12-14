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Uludağ Soroptimist Kulübü'nden Farkındalık Çemberi Atölyesi - Son Dakika
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Uludağ Soroptimist Kulübü'nden Farkındalık Çemberi Atölyesi

Uludağ Soroptimist Kulübü, Yeşim Grup işbirliğiyle düzenlediği Farkındalık Çemberi Atölyesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularına dikkat çekti. Atölyede, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmeni ve avukatlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Uludağ Soroptimist Kulübü\'nden Farkındalık Çemberi Atölyesi
14.12.2023 - 11:54,
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Uludağ Soroptimist Kulübü, ilki Yeşim Grup ev sahipliğinde düzenlenen 'Farkındalık Çemberi Atölyesi' ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularına dikkat çekti.

Uludağ Soroptimist Kulübü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularına dikkat çekmek amacıyla Yeşim Grup ile işbirliği içinde ilkini düzenlediği Farkındalık Çemberi Atölyesi'nde bir araya geldi. 1990 yılında kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek ve hayatlarını iyileştirmek hedefiyle kurulan Uludağ Soroptimist Kulübü, bu etkinlikle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi. Yeşim Grup'un ev sahipliğinde gerçekleşen atölyede, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmeni ve Uludağ Soroptimist Kulübü Program Direktörü Meral Aydın Yıldırım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet konularında önemli bilgiler paylaştı.

Yıldırım'ın ardından söz alan Avukat ve Uludağ Soroptimist Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özce Öztürk Boğa ise, aile ve iş hukuku konularındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Atölyenin hukuksal haklar bölümünde katılımcılar, mandala atölyesinde boyama yaptıkları esnada sorularını avukat ile paylaşarak daha etkileşimli, interaktif bir eğitim deneyimi yaşadı.

Uludağ Soroptimist Kulübü Dönem Başkanı Eren Jale Yörükoğlu, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal konularda farkındalık oluşturma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerin hem katılımcılara hem de bu atölyeyi alan kurumlara güçlü bir bilinç ve bilgi kazandırdığını düşünüyoruz. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşim Grup'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Farkındalık Çemberi Atölyesi, Uludağ Soroptimist Kulübü üyesi meslek sahibi kadınlar tarafından hayata geçirilen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularında kadınların farkındalığını artırmayı hedefleyen, iş dünyasına yönelik bir eğitim programıdır. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Uludağ Soroptimist Kulübü'nden Farkındalık Çemberi Atölyesi - Son Dakika


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