Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı buldu

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin en hızlı şekilde sonlandırılması gerektiğini açıkladı. Divanın tespitlerine göre, İsrail'in yerleşim politikası ve doğal kaynakları istismar etmesi de uluslararası hukuka aykırıdır. Bu görüşler bağlayıcı olmasa da uluslararası hukuka bağlılığı olan ülkelerin İsrail'e yönelik tavırlarında değişikliklere yol açabilir.

19.07.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Adalet Divanı, bugün açıkladığı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve bu topraklardaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünde, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğu ve işgalin en hızlı şekilde sonlandırılması gerektiği" ifade edildi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılı aralık ayındaki başvurusu çerçevesinde İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve bu topraklardaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı. Hollanda'nın Lahey kentindeki 15 yargıçtan oluşan divanın tespitlerini açıklayan UAD Başkanı Nevaf Selam, konuşmasının başlangıcında İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali hakkındaki danışma görüşünün mahkemenin yetkileri dahilinde olduğunu bildirdi. Selam, İsrail ile bazı ülkelerin mahkemenin bu konuda görüş bildirmekten kaçınması yönündeki taleplerinin reddedildiğini duyurdu. Selam, İsrail'i "işgalci güç" olarak tanımladığı danışma görüşünde, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nin birbirinden ayrı toprak parçaları değil, bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu uygulamaların Filistin topraklarının ilhakı anlamına geldiğini tespit etmiştir"

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Mahkeme, İsrail'in yerleşim politikasının Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesinin altıncı paragrafında yer alan "İşgalci güç, kendi sivil nüfusunun bir kısmını işgal ettiği topraklara nakletmeyecek veya transfer etmeyecektir hükmünü ihlal ettiğini tespit etmiştir" denildi.

UAD'nin danışma görüşünü okuyan Selam, İsrail'in Filistin topraklarındaki doğal kaynaklarını istismar etmesinin de uluslararası hukukun ihlalini oluşturduğunu söyledi. Selam, "İsrail'in aralarında yerleşim bölgelerinin korunması ve genişletilmesi, ilgili altyapının ve duvarın inşası, doğal kaynakların sömürülmesi, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi, İsrail'in kendi yerel hukukunun özellikle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde geniş ölçüde uygulanması gibi politika ve uygulamaları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki kontrolünü pekiştirmektedir. Bu politika ve uygulamalar, süresiz olarak devam edecek şekilde tasarlanmıştır ve sahada geri dönüşü olmayan etkilere neden olmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla mahkeme, bu politika ve uygulamaların, işgal altındaki Filistin topraklarının büyük bir bölümünün ilhakı anlamına geldiğini tespit etmiştir" diye konuştu.

"Filistin halkı, kendi geleceğini tayin hakkından mahrum bırakılmıştır"

Salem, "Yapılan analizler ışığında mahkeme, İsrail'in hukuka aykırı politikaları ve uygulamalarının uzun süreli karakterinin, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının ihlalini ağırlaştırdığı görüşüne ulaşmıştır. İsrail'in yıllara yayılan politika ve uygulamalarının sonucu olarak Filistin halkı, uzun bir süre boyunca kendi geleceğini tayin hakkından mahrum bırakılmıştır. Bu politika ve uygulamaların daha da uzatılması, gelecekte bu hakkın kullanılması ihtimalini zayıflatmaktadır. Bu nedenle mahkeme, İsrail'in hukuka aykırı politika ve uygulamalarının, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkına saygı gösterme yükümlülüğünü ihlal ettiği görüşündedir" dedi.

"İsrail'in yeni yerleşim bölgeleri oluşturma eylemlerine derhal son vermeli"

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının yasal olmadığı ifade edilen görüşte, "İsrail'in işgali mümkün olan en hızlı şekilde sonlandırma" yükümlülüğü olduğu ifade edildi.

İsrail'in politika ve uygulamalarının devam eden işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilediği yönündeki soruya ilişkin mahkemenin değerlendirmesinde ise, İsrail'in yeni yerleşim bölgeleri oluşturma eylemlerine derhal son verme, ayrımcılık oluşturan tüm yasal uygulamaları durdurma, Filistin topraklarındaki nüfus yapısını değiştirmeye yönelik tüm tedbirleri iptal etme ve Filistin halkının zararlarını tazmin etmekle yükümlü olduğu bildirildi.

BM Genel Kurulu görüş talebinde bulunmuştu

BM Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihinde kabul edilen kararla UAD'den "Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının sürekli bir şekilde ihlali" ve "1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarının uzun süreli işgali, buradaki yerleşimler ve bu toprakların ilhakının" hukuki sonuçlarına ilişkin görüş talebinde bulunmuştu.

BM Genel Kurulu tarafından uluslararası mahkemeye yöneltilen ikinci soru ise, İsrail'in bu eylemlerinin "İsrail işgalinin hukuki statüsünü nasıl etkilediği" ve bu durumun diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçların ne olduğu şeklinde olmuştu.

Görüşlerin bağlayıcılığı bulunmuyor

Görüşlerin bağlayıcılığı bulunmuyor fakat UAD, "Bu görüşlerin her şeye rağmen hukuki bir ağırlık ve ahlaki otorite taşıdığını" vurguluyor. Bu nedenle Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından açıklanan görüşün, Gazze'deki savaş konusunda İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail'in işgali, yerleşim uygulamaları ve Filistin topraklarını fiilen ilhak etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki kararın, uluslararası hukuka bağlılığı olan ülkelerin İsrail'e yönelik tavırlarında değişikliğe yol açabileceğine inanıyor. - LAHEY

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement