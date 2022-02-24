Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı

24.02.2022 16:26
Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mizyal Sanat Evi iş birliğinde çocukların sanatsal kabiliyetlerini keşfetmeyi amaçlayan "34'üncü Uluslararası Çocuk Resim Yarışması" başlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mizyal Sanat Evi iş birliğinde çocukların sanatsal kabiliyetlerini keşfetmeyi amaçlayan "34'üncü Uluslararası Çocuk Resim Yarışması" başlıyor. Yarışmaya katılım için son gün 15 Mart 2022 Salı günü olarak belirlendi.

Sanatın olanaklarını kullanarak dünya genelinde çocuk ve gençlerde sanatsal farkındalığı arttırmak, uluslararası kültürel dostlukları sağlamak ve yaş gruplarında evrensel düşünmeyi sağlamak amacıyla bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Çocuk Resim Yarışması" için başvurular başladı. 3-19 yaşları arasındaki tüm çocukların ve gençlerin istedikleri kadar resimle katılabildiği yarışmada konu serbest olarak belirlendi. Resimlerin 15 Mart 2022 Salı gününe kadar Mizyal Galeri Sanat, Ali Çavuş Şener Cad. No: 18 Şahinbey/Gaziantep 27010/8 Türkiye adresine ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor.

Yarışmaya katılacaklar kara kalem, pastel, suluboya, yağlı boya, mozaik, linolyum baskı ve bunun gibi resim tekniklerini kullanılabilecek. Resim boyutları paspartusuz 25 ila 35 cm boyutlarını kapsayacak. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyenler resminin arkasına okunaklı bir şekilde adını ve soyadını, yaşını, cinsiyetini, açık adresini, okulunu ve öğretmenin de adını yazacak.

Başarı yakalayan katılımcılara ödül olarak altın, gümüş, bronz madalya ile ödüllendirilirken, katılım belgesi de verilecek. - GAZİANTEP

Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:35:46. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement