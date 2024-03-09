UMED, Gazze'deki masumlar için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Yerel

UMED, Gazze'deki masumlar için yardım kampanyası başlattı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Gazze'deki masumların sığındığı Refah için acil 'Refah Ölmesin Sen de Harekete Geç' başlığıyla yardım kampanyası başlattı.

09.03.2024 12:42
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Gazze'deki masumların sığındığı Refah için acil 'Refah Ölmesin Sen de Harekete Geç' başlığıyla yardım kampanyası başlattı.

UMED tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce Gazzeli vatandaşın sığındığı Refah kenti, suya, gıdaya, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyduğu belirtildi. Yaşanan insani krizi hafifletmek ve burada hayata tutunmaya çalışan insanlara yardım etmek için Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Sen de harekete geç" başlığıyla acil yardım kampanyası başlattı. İnsani krizin hala devam ettiği bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere de kampanya çerçevesinde yardım eli uzatılacak. Kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UMED, Gazze'deki masumlar için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

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