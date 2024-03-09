UMED, Gazze'deki masumlar için yardım kampanyası başlattı

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Gazze'deki masumların sığındığı Refah için acil 'Refah Ölmesin Sen de Harekete Geç' başlığıyla yardım kampanyası başlattı.

UMED tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce Gazzeli vatandaşın sığındığı Refah kenti, suya, gıdaya, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyduğu belirtildi. Yaşanan insani krizi hafifletmek ve burada hayata tutunmaya çalışan insanlara yardım etmek için Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Sen de harekete geç" başlığıyla acil yardım kampanyası başlattı. İnsani krizin hala devam ettiği bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere de kampanya çerçevesinde yardım eli uzatılacak. Kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak. - ANKARA