Ümraniye Belediyesi, kimsesi olmayan ve dezavantajlı kişilere hizmet veriyor

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Ümraniye Belediyesi, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç yaşlıların ve sosyal yönden dezavantajlı kişilerin ev temizliğinden kişisel bakımlarına, sıcak yemekten giyim yardımı ve sosyal destek kartına kadar birçok alanda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yıllardır Ümraniye'de kimsesi olmayan ve bakıma muhtaç yaşlılara ev ziyareti, ev temizliği, kişisel bakım, yaşam alanı düzenleme, market alışverişleri için refakat, sosyal aktiviteler ve kurumlar arası iletişim gibi birçok yönden hizmet veriyor. Öte yandan sosyal yönden dezavantajlı ailelere de Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde pişirilen yemekler her gün düzenli olarak iki öğünlük götürülüyor. Üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler vatandaşların evine bırakılıyor. Sosyal destek kartı ile alışveriş yaparak, eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, gönülden gönüle giyim mağazası sayesinde istedikleri kıyafetleri alabiliyorlar. Ayrıca ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine yakacak, nakit ve medikal malzeme yardımı da yapılıyor.

Kurumlararası iletişim ve refakat desteği

Yaşlı üyelerin evlerinde şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, hastane ve hekim randevuları organize edilerek gerektiğinde ulaşım ve refakat hizmeti de veriliyor. Aile hekimlikleri ve eczanelerle iletişim kurularak ihtiyaç duyulduğunda yaşlıların evrakları temin edilerek, gerekli sağlık tesislerine yerleşmeleri sağlanıyor. Kendi kendine yetemeyen, hizmetlerin yeterli gelmediği ve kurum bakım modeline ihtiyaç duyan yaşlılar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçiliyor. Hasta için sağlık kurulundan gerekli raporların çıkarılmasında destek sağlanıyor ve süreç takip ediliyor.

Engellilere ulaşım desteği

Engelli vatandaşlara haftanın her günü verilen ulaşım hizmeti de devam ediyor. Daha önce belediye yetkilileri tarafından tahkikat yapılarak engelli aracını kullanmaya uygun bulunan vatandaşların, ihtiyaç duydukları yerlere transferleri özel donanımlı engelli araçları tarafından sağlanıyor.

Başkan Yıldırım'dan çağrı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaşlı hizmet birimimize kayıtlı 258 yaşlı teyzemiz ve amcamız var. Büyüklerimizin her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Ümraniye'de bizim bilmediğimiz, bakıma muhtaç, kimsesiz ve çocuğu olup da bakılmayan yaşlılarımız varsa lütfen bize müracaat etsin" dedi. - İSTANBUL