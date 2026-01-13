Ümraniye Belediyesi\'nden çocuklara yarıyıl tatili hediyesi

Ümraniye Belediyesi, 5-12 yaş arası çocuklar için hazırladığı kültür ve sanat dolu etkinlik programıyla yarıyıl tatiline renk katmaya hazırlanıyor. 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde minik misafirler; film gösterimleri, tiyatro oyunları ve çeşitli sürprizlerle dolu eğlenceli bir programa katılma imkanı bulacak.

Etkinlikler; Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yarıyıl tatilinin çocuklar için keyifli ve verimli geçmesi amacıyla hazırlanan programın önemine dikkat çekerek "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. Etkinliğin yalnızca 5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik olduğu belirtildi. Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmak için hazırladığı bu özel hediyeye tüm minik ilçe sakinlerini davet ediyor. - İSTANBUL