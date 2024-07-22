Ümraniye Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Günleri Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ümraniye Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Günleri Düzenliyor

Ümraniye Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Günleri Düzenliyor

Ümraniye Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl da üniversite adaylarına yönelik olarak düzenlediği tercih günlerini başlattı. Öğrenciler, uzman öğretmenler eşliğinde doğru tercih yapma imkanı bulacak.

22.07.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl da üniversite adaylarına yönelik olarak düzenlediği tercih günlerini başlattı. Öğrenciler, uzman öğretmenler eşliğinde doğru tercih yapma imkanı bulacak.

Yıl boyunca yoğun tempoyla ders çalışan adaylar, sınavda ter döktükten sonra, şimdi de tercih sürecine girdi. Ümraniye Belediyesi de, adayların doğru seçimi yapabilmesi için Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'nde tercih merkezi kurdu.

Doğru rehber doğru tercih

Danışma merkezi, adayların sınavlarda aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre doğru tercih yapabilmeleri için destek olacak. Danışma merkezine başvuran gençlere, deneyimli öğretmenler tarafından hangi üniversite ve bölümlere girebileceklerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Merkez, tercih süreci boyunca 11.00 ila 19.00 saatleri arasında 22 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek olan bu süreçte onların yanında olmak, doğru tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla bu hizmeti sunuyoruz. Dilerim ki, adaylarımız burada hizmet veren öğretmenlerimiz sayesinde doğru tercihi yaparlar. Öğrencilerimize şimdiden üniversite yolculuklarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Günleri Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
09:52 İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 12:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Üniversite Adaylarına Tercih Günleri Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement