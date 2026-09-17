ÜNİPERSEN, Sakarya Üniversitesi'nde 50 km uzaktaki görevlendirmenin iptalini istedi - Son Dakika
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ÜNİPERSEN, Sakarya Üniversitesi'nde 50 km uzaktaki görevlendirmenin iptalini istedi

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ÜNİPERSEN, Sakarya Üniversitesi\'nde 50 km uzaktaki görevlendirmenin iptalini istedi
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ÜNİPERSEN, Sakarya Üniversitesi Temsilcisi Erdoğan Erdoğan'ın merkez kampüsten yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Hendek ilçesine görevlendirilmesine tepki göstererek işlemin iptalini talep etti. Sendika, işlemin hukuki ve somut gerekçesinin açıklanmasını, görevlendirmenin sendikal faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığının ortaya konulmasını istedi.

(SAKARYA) - ÜNİPERSEN, Sakarya Üniversitesi Temsilcisi Erdoğan Erdoğan'ın merkez kampüsten yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Hendek ilçesine görevlendirilmesine tepki göstererek, işlemin hukuki ve somut gerekçesinin açıklanmasını istedi.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversitede görevli idari personelin sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Hamza Al'dan yaklaşık bir aydır randevu talep edildiği ancak taleplere olumlu veya olumsuz yanıt verilmediği öne sürüldü.

Açıklamada, Sakarya Üniversitesi Temsilcisi Erdoğan Erdoğan'ın merkez kampüsteki görev yerinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Hendek ilçesinde bulunan bir birime görevlendirildiği savunuldu.

"SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KİMSENİN BOSTANI DEĞİLDİR"

Görevlendirmenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "bilgi, birikim ve tecrübesine ihtiyaç duyulduğu" gerekçesiyle yapıldığı aktarılan açıklamada, işlemin hizmet gerekleriyle uyumlu olup olmadığının ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak gerçekleştirildiğinin açıklanması istendi. Sendika, görevlendirmenin sendikal faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığının da açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Açıklamada, "Sakarya Üniversitesi kimsenin bostanı, şahsi işletmesi veya aile şirketi değildir. Burası bir kamu kurumudur. Her idari işlemin hukuki, somut, objektif ve denetlenebilir bir gerekçesi bulunmalıdır. Yöneticilik yetkisi, personel üzerinde keyfi uygulamaların aracı haline getirilemez" denildi.

Açıklamada, üniversitedeki bazı görevlendirmelerin Sayıştay denetimlerinde sorgu konusu edildiği öne sürülerek, son iki yılda gerçekleştirilen personel görevlendirmeleri, kurum dışından yapılan atamalar ve yönetici tercihlerinin hangi hizmet ihtiyacı ve objektif ölçütlere göre gerçekleştirildiğinin kamuoyuyla paylaşılması istendi.

ÜNİPERSEN'in Genel Başkan vekili ve genel başkan yardımcılarının randevu taleplerini yüz yüze iletmek amacıyla üniversiteye gittikleri belirtilen açıklamada, sendika heyetinin Rektörlük katına çıkmasına izin verilmediği ve görüşebileceği yetkili bir muhatap gösterilmediği ileri sürüldü.

BASIN AÇIKLAMASININ ENGELLENMESİ İDDİASI

Açıklamada sendikanın, üniversitede yapılması planlanan basın açıklamasının engellenmeye çalışıldığı da ileri sürülerek, idari personelin sorunlarını dile getirmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerin hukuk çerçevesinde sürdürüleceği belirtildi.

Sendikal faaliyetlerin anayasal ve yasal güvence altında olduğu belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın görevlendirilmesinin iptal edilmesi talep edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz bugüne kadar iletişim ve çözüm yolunu tercih ettik. Bundan sonra da çözüm için kapımız açıktır. Ancak hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz işlemlerin takipçisi olmaktan, gerekli idari ve hukuki yollara başvurmaktan ve kamuoyunu bilgilendirmekten geri adım atmayacağız. Bizim mücadelemiz kişilerle veya makamlarla değil; adalet, liyakat, şeffaflık, hukuka uygun yönetim ve üniversite idari personelinin hakları içindir. ÜNİPERSEN olarak sürecin idari ve hukuki yönden takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
Sakarya ÜniversitesiSendikaHendekYerelSon Dakika

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